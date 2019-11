Grande Trinca Bolotas é um vinho gastronómico

Paladar frutado

A colheita de 2018 do Periquita Tinto já está disponível no mercado. Revela um paladar mais frutado e apresenta taninos mais suaves, menor acidez e maior evidência de aromas a baunilha e frutos vermelhos. Produzido com as castas Castelão, Trincadeira e Aragonez, foi envelhecido durante seis meses em carvalho francês e americano. Ideal para carne e queijos de sabor intenso. Custa 4,69 euros.

A Herdade do Peso lançou o Grande Trinca Bolotas, um vinho resultado das castas Alicante Bouschet (50%), Touriga Nacional (30%) e Syrah (20%).O Grande Trinca Bolotas 2017, aponta a marca, é caracterizado por um ‘blend’ de aromas intenso, frutado. "É um vinho guloso, desenhado para quem procura fruta e alguma complexidade", explica o enólogo Luís Cabral de Almeida. Apresenta-se muito gastronómico e versátil.Após o lançamento do Trinca Bolotas Branco, a marca decidiu "completar a família" com um vinho mais complexo. Preço de venda recomendado é de 8,99 €.A Herdade do Peso é a marca da Sogrape Vinhos, especialista na produção de vinhos do Alentejo. Atual e contemporânea, oferece, com diferentes níveis de complexidade e estilos, desde opções mais acessíveis como o Sossego Branco, Rosé e Tinto, a vinhos exclusivos como os Herdade do Peso Colheita e Reserva e o novo Essência do Peso.A marca acredita ter propostas à medida de cada paladar e momento, uma realidade confirmada pelos galardões obtidos em concursos.A Herdade do Peso acolhe uma barragem que ocupa uma área de 20 hectares e cuja água é utilizada no sistema de rega da vinha e de um extenso olival. Está situada em Pedrógão, no concelho da Vidigueira. Ocupa uma área de 465 hectares, dos quais 120 estão plantados.Antes de adquirir a Herdade do Peso, a Sogrape Vinhos comprava já desde 1992 as uvas da propriedade ao anterior proprietário.