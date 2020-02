Grom propõe chocolate quente para os dias frios

Com o frio que se tem feito sentir, um chocolate quente é sempre uma sugestão a ter em conta. É essa a proposta da Grom, com loja no número 42 da rua Garrett, em Lisboa, marca que utiliza chocolate proveniente da Venezuela e do Equador combinado com a frescura do leite.Para aqueles que preferem sabores mais intensos, a escolha é o chocolate quente Fondente, que destaca o aroma mais floral com traços de frutos secos do chocolate negro do Equador. Para um sabor mais tradicional, a opção pode passar pelo latte, com chocolate da Venezuela.As bebidas estão disponíveis até abril e oseu custo varia entre os 5 € (pequeno) e os 6,90 € (grande). Para um toque suplementar, podem ser finalizadas com a panna italiana, natas feitas à maneira de outros tempos.A loja está aberta todos os dias da semana entre as 11h00 e as 23h00.