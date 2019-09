Hambúrguer como sobremesa é a proposta do Estaminé 1955

Dá pelo nome de Hummmburguer e, avisam-se já os mais incautos, não se trata de um hambúrguer mas, sim, de uma sobremesa.Trata-se de um gelado de chocolate, natas, geleia de morango em base de bolacha e especiarias e consta da carta do Estaminé 1955, uma hamburgueria de Cacilhas, Almada.O objetivo da casa era ter uma sobremesa com aspeto de hambúrguer e a prova foi superada com distinção."O produto encaixa em tudo aquilo que sempre procurámos", explica Miguel Marques, responsável pelo Estaminé. Custa 4,5 euros.O espaço surgiu em agosto de 2014 e está localizado numa antiga leitaria portuguesa de 1955. Nasceu da vontade de serem servidos típicos hambúrgueres portugueses, usando os mais frescos produtos nacionais.