Herdade das Servas conquista medalha de ouro no mais antigo concurso do mundo

Os vinhos Herdade das Servas Touriga Nacional Tinto 2015 e o Herdade das Servas Reserva Branco 2017, lançados no final de 2018 e produzidos pelos irmãos Luís e Carlos Serrano Mira, acabam de conquistar Medalha de Ouro na 43.ª edição do Challenge International du Vin, o mais antigo concurso internacional da especialidade, organizado em França.São feitos a partir de castas portuguesas vindimadas e vinificadas na propriedade com o mesmo nome, situada perto de Estremoz.O ‘Herdade das Servas Touriga Nacional tinto 2015’ é feito a partir da casta bandeira de Portugal. O vinho foi engarrafado e mantido em repouso por 16 meses na cave na propriedade. A colheita apresenta-se límpida, de cor vermelho-violeta profundo, com aromas de groselha, amora, figo, chocolate, pimenta e notas de violeta.Arinto (50%), Verdelho (25%) e Alvarinho (25%) foram as castas escolhidas na colheita do vinho branco. Custa 16,50 € e o estágio de nove meses decorreu em barricas de carvalho francês.O 10 Fest Açores 2019 leva, de 20 a 29 de junho, dez chefs à ilha de São Miguel, entre os quais os portugueses António Loureiro (na foto) e Óscar Gonçalves, com estrelas Michelin.