Insetos: é possível comer grilos, larvas, gafanhotos ou besouros em Portugal

Comer grilos, larvas, gafanhotos ou mesmo besouros, já não é só um exclusivo de países exóticos ou asiáticos. Se já era possível fazê-lo em alguns países europeus, agora passa também a ser possível fazê-lo em Portugal.



A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) aprovou, dia 28 de junho, a comercialização e consumo de sete espécies de insetos, o que quer dizer que muito em breve poderão começar a ser encontrados nas ementas dos restaurantes ou mesmo nas prateleiras dos supermercados. E isso pode acontecer já durante este verão.

Para já, apenas alguns produtos com insetos podem ser encontrados em alguns espaços ou sites, como através do Glood (cadeia de mercearias com produtos de todo o mundo) ou do site Portugalbugs.pt. Neste último promove-se mesmo o consumo de insetos como uma solução de futuro dados os seus benefícios nutricionais e ambientais. Hoje, a empresa dedica-se a desenvolver produtos alimentares sustentáveis, como as Mealworm Bites, barras proteicas com insetos. Ali vendem-se ainda doces, farinhas de insetos ou insetos desidratados. Os preços, consoante os produtos, variam entre os 4,5 euros e os 10,74.