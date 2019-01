Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Intimista tem tapas para todos os gostos

Novo restaurante lisboeta é o novo espaço lisboeta dedicado aos paladares da planície.

Por Jorge Fonte | 20:00

São cerca de trinta tapas à escolha ou, caso se pretenda experimentar um pouco de algumas, a solução passa pela Roda Alentejana, sugerida pelo chef, com seis tipos. Esta é a proposta do Intimista, o novo restaurante de tapas alentejanas em Lisboa, que aposta em sabores como misto de enchidos grelhados, pica-pau, carne de porco à alentejana e pataniscas de bacalhau.



Mas também há sopa de cação, açorda do mar e grelhada mista à alentejana, que podem ser acompanhadas com migas de espargos ou com chouriço, batatas a murro ou puré de maçã, entre outras guarnições.



Também há um menu vegetariano, que apresenta, entre outros pratos, espetada de curgete e tofu fumado ou carpaccio de curgete, entre outras. O restaurante oferece ainda um Menu Almoço, pelo valor de 8,50 euros, e o Menu do Gaiato, a partir de 9 euros.



O Intimista fica na rua Ramalho Ortigão, 9, e funciona de terça a sexta das 12h00 às 15h00 e das 19h30 às 23h00. Sábado, das 19h30 às 23h00.