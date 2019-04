Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Já é conhecido ‘O Melhor Pastel de Nata de Lisboa’

Pastelaria Santo António conquista prova que já vai na 11.ª edição.

Por Paulo Fonte | 20:05

A pastelaria Santo António, em Lisboa, foi distinguida com o primeiro lugar na prova ‘O Melhor Pastel de Nata de Lisboa’, uma iniciativa que já vai na 11.ª edição e que está integrada no evento gastronómico ‘O Peixe em Lisboa’.



João Santos, técnico de pastelaria e responsável pelo fabrico dos pastéis de nata da pastelaria localizada na zona do Castelo de São Jorge, recebeu o diploma de primeiro lugar das mãos de Virgílio Gomes, presidente do júri.



À ‘Sexta’, o chefe pasteleiro aponta o equilíbrio como o segredo da vitória. "Fácil é fazer bonito, mais importante e decisivo é o equilíbrio da qualidade da massa folhada e o creme", esclarece.



O segundo e terceiro lugares foram atribuídos às pastelarias Aloma, de Lisboa, e Patyanne, de Castanheira do Ribatejo.



A prova é já um clássico que pretende promover um dos doces mais característicos da região.



Este ano contou com 34 participações de estabelecimentos com fabrico próprio. Para se apurarem os 12 finalistas foram realizadas duas provas de pré-seleção.