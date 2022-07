Lanches de verão simples, bons e bonitos para crianças

Produtos frescos e da época, simples de preparar mas deliciosos no sabor, são palavras ‘chave’ nas sugestões saudáveis da nutricionista Sandra Ribeiro para as marmitas de verão das crianças."O importante é serem opções que aguentem o calor, que sejam saborosas e atrativas do ponto de vista da criança. O aspeto também conta, até na forma como são embalados", salienta.Quanto às iguarias propriamente ditas, Sandra Ribeiro lembra as sandes de manteiga de amendoim ou húmus, mas também "os wraps, com alface ou até algumas folhas de espinafre, cenoura ripada, frango desfiado e até mesmo ovo cozido". "Os wraps podem ser cortados às fatias, que ficam mais apelativos. Panquecas de banana e aveia ou muffins de aveia com cenoura também são alternativas". Para acompanhar, "muita água, sumos de fruta naturais, legumes como as cenouras baby ou os tomate cherry e fruta da época", realça Sandra Ribeiro.