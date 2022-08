Larmanjat, uma salada e um cocktail

O relógio na parede de tijolo lembra-nos que é tempo para uma paragem. O nome Larmanjat remete-nos para os finais do séc. XIX, quando Sintra recebeu o sistema ferroviário de monocarril inventado pelo francês com o mesmo nome. A decoração e a arquitetura do novo bar restaurante no centro da vila pretendem fazer-nos viajar sem sair do lugar. "Todo o nosso ambiente pretende levar os nossos clientes a sentir-se numa viagem de comboio e no tempo. É como se estivéssemos numa estação de comboio à espera de embarcar num passeio neste caso através dos paladares", explica o gerente, Bernardo Carreira.O novo espaço está no edifício onde vai funcionar a Pousada de Jovens de Sintra que abre ainda este ano, paredes meias com a estação de comboios de Sintra. "Este é o sítio para uma pausa na visita à nossa maravilhosa vila. Saladas frescas, tostas [começam nos 7,5 euros e são feitas com produtos frescos do dia] e, claro, para quem gosta, os nossos cocktails feitos sempre com sumos de fruta naturais [a partir de 6 euros]", refere o responsável.Larmanjat tem espaço interior e esplanada e funciona todos os dias. Durante o fim-de-semana haverá música ao vivo de vários estilos. Todos os dias conta também com o cocktail do dia que vai variar consoante a estação.