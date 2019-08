Latas de conserva da Miss Can vêm bem embrulhadas

É evidente que quando abrimos uma lata de conserva queremos que o recheio – seja ele qual for – seja de qualidade. É de La Palice. Mas como os segredos ao nível da produção já não existem e como qualquer empresa tem à sua disposição matéria-prima e tecnologia de ponta, a diferenciação das marcas assenta cada vez mais nas embalagens.É certo que haverá sempre consumidores fiéis que não se interessam com a questão do design da embalagem (querem aquele sabor que conhecem há décadas), mas para o público jovem que começou a olhar para as conservas como um produto com nível, a imagem conta.Por outro lado, os próprios industriais começaram a perceber que uma lata de conserva também é um presente que os turistas que poisam cá aos milhões compram para oferecer aos amigos (é bom e barato). Donde, toca de investir nas embalagens.Ora, quem faz isto tudo muito bem feito é a Miss Can, uma marca que nasceu em 2013. Tem produtos de qualidade, agrupados em categorias (com azeite, com molho de tomate ou picante) e que ficam protegidos numa embalagem mimosa para três latas. Cada pacote custa 9,90 €.