Lavradores de Feitoria branco vencedor de ouro no Japão

A Duriense Lavradores de Feitoria, empresa com uma forte presença no mercado português e distribuída em mais de 20 mercados mundiais, arrecadou uma medalha de ouro no Japão com o seu Lavradores de Feitoria branco, da colheita de 2016.Selecionar vinhos de todo o mundo que melhor harmonizam com a cozinha japonesa é um dos objetivos do ‘Sakura - Japan Women’s Wine Awards’, um concurso cujo júri é apenas constituído por mulheres e que tem grande influência naquele país asiático.O Lavradores de Feitoria branco nasce do blend de três castas típicas do Douro - malvasia fina, gouveio e síria - de uvas provenientes das diversas quintas dos produtores que compõem a empresa.Após vinificadas, fermentam e estagiam em inox, conferindo a este branco de cor citrina um caráter jovem, frutado e fresco. A colheita de 2016, que esteve a concurso, revela uma boa densidade aromática. Na boca, a entrada é fresca, frutada e elegante. Trata-se de um vinho harmonioso com uma acidez equilibrada e alguma mineralidade.A cerveja Nortada fez uma votação com o propósito de eleger a nova edição da marca. Venceu a Tequila Lager, uma cerveja que inclui tequila, sal e limão. Foi lançada dia 24 de abril.