Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Licoroso fino do Alentejo

Ao contrário da maioria dos licorosos alentejanos, este é bem mais fresco, capaz de se bater com os tradicionais doces da região.

Por Edgardo Pacheco | 09:00

Os vinhos licorosos têm alguma tradição no Alentejo, mas acabam por ser mais apreciados junto do consumidores do que propriamente junto dos críticos da especialidade, que em matéria de vinhos doces correm sempre para o Porto, Madeira ou Moscatel.



De facto, existem alguns vinhos licorosos alentejanos tão concentrados e doces que caem na categoria de 'curiosidades'. E se alguém se lembra de servir tais vinhos com a muito concentrada doçaria alentejana, aqui só dá mesmo para sorver um golinho destes licorosos.



Sucede que este Mamoré da Sovibor não tem nada a ver com o perfil clássico dos vinhos licorosos contemporâneos do Alentejo, por ser muito aberto de cor, por ter aromas de frutos vermelhos e frutos secos, que, para alguém mais distraído, pode até fazer lembrar alguns Porto tawny.



Claro que, na boca, a comparação já não se coloca. Estamos perante um vinho mais delgado mas bastante fresco, com fruta e boa acidez. Donde, aqui temos um licoroso alentejano capaz de ligar bem com uma encharcada ou pão de rala.