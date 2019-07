Maçanilha das Beiras chegou ao mercado

O único azeite monovarietal da cultiva Maçanilha que conhecíamos era do Algarve, resultante das primeiras produções do projeto Azeites Monterosa (hoje já usam a variedade). Nunca nos esqueceremos de tal azeite pelo facto de se apresentar com aromas bastante intensos a baunilha. Aromas naturais porque ninguém foi lá meter vagens de baunilha na batedeira da pasta de azeitona.Ora, foi assim com grande satisfação que descobrimos um novo azeite Maçanilha, na empresa Ethos, que tem os seus olivais na região da Guarda. E satisfação porque estamos perante um azeite muito fresco, a fazer lembrar folhas verdes de oliveira e alcachofra, com as exigentes notas amargas e picantes na boca.O projeto Ethos resulta do empenho de Filipa Fernandes Thomaz e do marido, Tiago Mendonça, que plantaram olivais com variedades portugueses e criaram um lagar para trabalhar as suas produções.Logo na primeira colheita tiveram a surpresa de ver um azeite Ethos de Galega receber uma medalha de ouro no afamado concurso de Nova Iorque. É claramente um projeto que deve ser acompanhado.