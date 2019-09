Manteiga de amendoim biológica e algarvia

Os americanos - já sabemos - não vivem sem manteiga de amendoim, mas se eles conhecessem a marca Alcagoita, do Algarve, deveriam achar que esta tem um gosto mais intenso. Isto é assim porque estamos perante grãos que crescem em modo biológico e num terroir perfeito que é Aljezur.Depois, a forma grosseira como os grãos torrados são triturados, com película e tudo, intensificam o sabor. Ainda por cima, a quantidade de flor de sal que leva já tem em conta a epidemia de hipertensos que vai pelo País.Numa fatia de pão barrada com uma fina fatia de compota de uva esta manteiga de alcagoita ficará muito bem.