Marmitas saudáveis com assinatura de chefs

Seja na praia, no jardim ou no trabalho, alimente-se de forma equilibrada e sem dispensar um toque gourmet.

13:24

Com a chegada do verão, apetece-nos comer algo mais leve e fresco. Para ajudar, cinco chefs alinham as suas receitas saudáveis, para confecionar em casa e degustar na praia ou no trabalho. José Avillez, Kiko Martins, Ljubomir Stanisic, Rui Rebelo, do restaurante Oficina do Duque, e Paul Galli, do restaurante Jamie’s Italian, são os autores destas receitas tão equilibradas como deliciosas. Confira aqui ou na revista Máxima.



Cevadinha com legumes e iogurte de lima e gengibre do chef Rui Rebelo

Ingredientes:

120 g de cevadinha

200 g de beterraba

150 g de curgete

Chicória q.b.

Alho e tomilho q.b.

Sal e pimenta q.b.

Para o iogurte:

80 g de iogurte grego

10 g de gengibre

Raspas de 1 lima

Preparação

Cozer a cevadinha 20 minutos com um dente alho e tomilho. Descascar e cortar a beterraba em cubos e cozer utilizando a água da cevadinha. Cortar, salpimentar e grelhar as curgetes. Escaldar as folhas de espinafres 20 segundos sobre o vapor da cozedura da cevadinha. Temperar a chicória com azeite e vinagre. Ralar a casca de lima e o gengibre e misturar com iogurte grego. Colocar os ingredientes por camadas e temperar com o iogurte.

Pita de cogumelos, com espinafres e camarão do chef Ljubomir Stanisic

Ingredientes:

6 pães de tortilla, cortados de forma a obter uma circunferência

30 g de camarão descascado, picado finamente

50 g de espinafres cozidos e escorridos

20 g de cenoura em brunesa

40 g de queijo-creme tipo Philadelphia

50 g de cogumelos de Paris

50 g de cogumelos shiitake

50 g de cogumelos Portobelo

½ cebola roxa em brunesa

1 dente de alho

Sal e pimenta

Preparação

Saltear a cenoura e os camarões. Deixar que arrefeçam e juntar-lhes os espinafres picados e o queijo. Temperar com sal e pimenta. Num tacho com pouco azeite, saltear os cogumelos até que não libertem mais líquido. Reservar. Saltear a cebola roxa e o alho picado. Juntar os cogumelos, uma pitada de sal e pimenta, deixar que fiquem dourados e juntar o creme de espinafres e camarão. Aquecer o pão no forno, cobrir o centro dos pães com o recheio, tapar com outro pão para formar a pita e servir.

Queques de bacalhau com grão-de-bico, espinafres e azeitonas do chef José Avillez

Ingredientes:

100 g de lascas de bacalhau cozido e migado

100 g de grão-de-bico cozido

50 g de espinafres baby

30 g de azeitonas galegas descaroçadas

½ cebola

1 dente de alho

12 ovos

Azeite q.b.

Sal q.b.

Flor de sal q.b.

Pimenta preta moída no momento q.b.

Spray antiaderente q.b.

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180 °C. Numa frigideira antiaderente, num fio de azeite, refogue o alho e a cebola até que esta fique translúcida. Numa taça, com a ajuda de um garfo, migue ligeiramente o grão-de-bico cozido (não precisa de ficar uniforme, deve ficar com diferentes texturas). Junte os espinafres ao refogado e deixe que comecem a reduzir. Quando os espinafres estiverem cozidos, retire o excesso de água. Junte o grão-de-bico aos espinafres e envolva bem. Baixe o lume e acrescente as lascas de bacalhau cozido e migado e misture. Junte as azeitonas galegas descaroçadas e fatiadas. Retire do lume, envolva e deixe arrefecer um pouco. Com a ajuda de umas varas de arames, bata os ovos inteiros e passe-os por um passador de rede fina para que fiquem com uma textura mais homogénea. Junte o preparado de bacalhau à taça com os ovos batidos, envolva muito bem e tempere com um pouco de sal e pimenta. Com a ajuda de uma concha pequena, encha formas de queques previamente untadas com spray antiaderente. Encha cada forma até dois terços do seu volume, acrescente um pouco de flor de sal e pimenta e leve ao forno aquecido a 180 °C durante 10 minutos. Se necessário, deixe alourar um pouco mais, mas tenha atenção para que os queques não fiquem demasiado secos. Retire do forno, deixe arrefecer um pouco e desenforme. (Esta receita encontra-se no livro Combinações improváveis, do chef José Avillez).

Salada de favas do chef Paul Galli, do Jamie’s Italian

Ingredientes:

200 g de favas frescas ou congeladas

30 g de amêndoas com pele

1 frasco de 480 g de pimentos vermelhos assados, em conserva

½ molho de salsa de folha lisa (15 g)

30 g de queijo Manchego

Preparação

Ferva as favas durante 3 minutos num tacho com água temperada com sal e depois escorra-as e retire a pele às maiores. Em seguida, torre as amêndoas num grelhador em lume médio até estarem ligeiramente douradas, mexendo com frequência. Depois retire-as e corte-as em lâminas. Escorra os pimentos, abra-os e toste-os no grelhador quente até as marcas da grelha serem visíveis apenas de um lado. Retire-os e corte-os em tiras de 1 cm. Pique finamente os talos da salsa e adicione-os às favas juntamente com as folhas, uma colher e meia de sopa de azeite virgem extra, uma colher de sopa de vinagre de vinho tinto e outra do líquido da conserva dos pimentos. Prove, retifique os temperos com sal marinho e pimenta-preta e distribua pelas marmitas. Com a ajuda de um descascador, corte o queijo em lascas finas, disponha-as sobre as favas e regue com uma colher de sopa de azeite virgem extra. Finalize com as amêndoas.

Couscous de camarão com tomate-cereja e manjericão do chef Kiko Martins

Ingredientes:

Para o caldo:

½ cebola picada

½ cenoura picada

2 dentes de alho picados

Cascas do camarão

1 fio de azeite

1 colher de polpa de tomate

Água

400 g de cuscuz

200 g de tomate-cereja

½ kg de camarão

2 dentes de alho picados

1 fio de azeite

Vinho branco a gosto

Sal a gosto

Pimenta a gosto

Manjericão a gosto, cortado grosseiramente

Película transparente

Preparação

Comece por preparar o caldo. Refogue a cebola, a cenoura, o alho e as cascas de camarão em azeite. Deixe ganhar cor, em lume alto, durante aproximadamente 5 minutos. Junte a polpa de tomate e cubra com água. Deixe cozinhar durante 25 minutos. Coloque o cuscuz numa travessa e junte o caldo bem quente, previamente filtrado. O caldo deve ficar dois dedos acima do cuscuz. Tape de imediato com película transparente e deixe cozinhar durante 15 minutos. No final, separe o cuscuz com a ajuda de um garfo de maneira a que este fique solto. A seguir, coloque o tomate numa travessa, tempere com sal e um fio de azeite e leve a assar ao forno durante 10 minutos a 180º C. Salteie o camarão em azeite e alho durante um minuto, junte o vinho branco e deixe evaporar. Misture o camarão com o cuscuz. Tempere com sal e pimenta a gosto. Adicione o manjericão no final.