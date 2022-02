O município de Marvão promove até dia 27 deste mês a 17.ª edição da Quinzena Gastronómica das Comidas d’Azeite, uma iniciativa que conta com a participação de 14 restaurantes do concelho.Os estabelecimentos de restauração contam com um menu especial em que o azeite domina. Açorda alentejana, bacalhau com capa de grão à Lagareiro, fraca tostada em azeite, alhada de cação, couvada de polvo ou delícia de azeite são algumas das propostas.