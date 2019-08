Mel de rosmaninho da serra da Lousã

Os portugueses gostam de mel, mas na altura de o comprar ligam mais ao preço do que ao terroir onde estão instaladas as colmeias. E é pena, porque a qualidade do mel depende do trabalho do apicultor - é certo -, mas também da riqueza floral circundante às colmeias.Ora, no caso da Apimel, empresa familiar nascida nos anos 80 na serra da Lousã, existe uma grande paixão por apresentar méis multiflorais (rosmaninho, urze, eucalipto e laranjeira), num trabalho que tem vindo a ser reconhecido em diferentes concursos.Este aqui na foto é de Rosmaninho, mas acaba por por ter grande complexidade de aromas e sabores.