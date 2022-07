Anova ementa do restaurante Mesa de Lemos chega com produtos de época. Liderado pelo chef Diogo Rocha e com uma estrela Michelin, o espaço da Quinta de Lemos, em Viseu, apresenta novas versões dos menus-degustação Chef e Lemos. O primeiro conta com ‘Do Centro de Portugal, Os Espargos’, ‘Da Islândia, O Bacalhau’, ‘De Setúbal, O Salmonete’, ‘Dos Açores, O Cherne’, ‘Da Serra do Caramulo, O Cabrito’, "Da Serra da Estrela, O Requeijão’, ‘Da Quinta de Lemos, Os Morangos’, e ‘Da Madeira, As Bananas’.









