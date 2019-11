Moscatel de Setúbal apresenta nova imagem

O Moscatel de Setúbal Alambre 20 anos, produzido por José Maria da Fonseca e com assinatura do enólogo Domingo Soares Franco, chega ao mercado com uma nova imagem. A garrafa apresenta-se com um design mais moderno que, diz a marca, mantém a "elegância de sempre, marcando a sua intemporalidade".O vinho D.O.C. é elaborado a partir da casta Moscatel, um tipo de uva com aroma a fruta tropical. Da produção anual, uma parte é destinada ao envelhecimento mais prolongado em cascos de madeira usada.A mais recente distinção é a de melhor vinho generoso de 2019, na Gala de Entrega de Prémios do Concurso Vinhos de Portugal. O preço é de 29,90 euros.