Moscatel de Setúbal dá a volta ao Mundo

Dois cascos de 600 litros e um outro de 400 de Moscatel de Setúbal José Maria da Fonseca seguem viagem a bordo do Navio-Escola ‘Sagres’ numa viagem à volta do Mundo. Incluída no Programa de Comemorações do V Centenário da Circum-Navegação Fernão de Magalhães/Elcano, tem a duração de 371 dias e percorre 20 países em cinco continentes.A viagem, com regresso a Lisboa previsto para 10 de janeiro de 2021, pretende avaliar a influência da viagem no Moscatel de Setúbal. Com esse objetivo, a José Maria da Fonseca compara as ‘testemunhas’, cascos de Moscatel de Setúbal das mesmas colheitas que permaneceram na adega, com os moscatéis que viajaram.Domingos Soares Franco, vice-presidente e enólogo da JMF, explica que "cada viagem é única e irrepetível, as alterações bruscas de temperatura, o balanço do mar e a salinidade atribuem características ímpares ao vinho, mas invariavelmente ele regressa mais complexo, redondo e aveludado, acentuando o caráter único do nosso Moscatel de Setúbal ‘Torna Viagem’".As experiências ‘Torna Viagem’ permanecem depois, por longos anos, nas caves da José Maria da Fonseca até chegarem ao mercado. A sua história remonta ao século XIX e é património histórico da empresa. Na época em que navios cruzavam os mares fazendo todo o tipo de comércio, era comum levarem à consignação cascos de Moscatel de Setúbal.Os comandantes, que recebiam uma comissão pelo que vendiam, nem sempre os conseguiam comercializar na totalidade. Na volta a Portugal, depois do périplo, em que se submetiam a diversos climas e significativas variações de temperatura, os cascos eram devolvidos à Casa Mãe.