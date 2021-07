No top das melhores pizzas

O restaurante Forno d’ Oro, em Lisboa, conquistou o 21.º lugar do top das 50 Melhores Pizzas da Europa de 2021 no ranking da Big Seven em todas as categorias, incluindo Itália.

Os utilizadores da plataforma de viagens destacam o forno a lenha revestido a folha de ouro da pizzaria lisboeta, especializada em Pizzas Napolitanas caseiras. A plataforma realçou ainda o tamanho de doses que são servidas no restaurante, o sabor da crosta da pizza e, ainda, a "combinação deliciosamente perigosa" das pizzas com as 35 cervejas do menu.