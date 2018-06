Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Noori entrega sushi em casa

Empresa lançou um novo serviço de entregas próprio de sushi em Lisboa.

Por Daniela Espírito Santo | 10:30

Quando a fome aperta e lhe apetece mesmo comer sushi, já não precisa de ir até uma loja Noori para se deliciar com esta iguaria.



A empresa passou a disponibilizar um novo serviço de entregas em Lisboa, que funciona todos os dias e abrange um raio de cinco quilómetros em redor do Saldanha, para chegar a zonas como Alcântara, Campo de Ourique, Lapa ou Marvila, ainda não cobertas por outros serviços como a Uber Eats ou NoMenu (que também entregam Noori em casa, na capital, mas não nestes locais).



Esta nova funcionalidade, batizada de Noori Goo, não tem limite mínimo de pedido e cobra apenas uma taxa de um euro por cada entrega.



Para pedir basta aceder ao site do Noori, escolher um menu, fazer a reserva e esperar comodamente em casa ou no trabalho.



O Noori Goo funciona diariamente, entre as 10h00 e as 22h45.