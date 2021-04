A nova colheita do vinho João Pires, da José Maria da Fonseca, já se encontra disponível no mercado. Referência em Portugal, trata-se de um vinho branco produzido, desde a década de 70, apenas com a casta Moscatel de Setúbal.

Este é um vinho que se distingue pelo seu perfume marcado por notas florais intensas e por um paladar fresco e equilibrado. Companhia para a primavera, pode ser servido como aperitivo ou como acompanhamento de pratos ...