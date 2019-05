Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo tinto Hexagon é criado com seis castas

O Hexagon é a homenagem da José Maria da Fonseca à sexta geração da família.

Por Edgardo Pacheco | 17:55

Poucas casas com muita história no mundo do vinho criam uma marca que pretende vincar às atuais e às futuras gerações os valores dos fundadores das empresas. Não é só uma questão de marketing, é mesmo uma questão de cultura organizacional.



Ora, aquela que é provavelmente a mais antiga empresa a engarrafar vinhos tranquilos em Portugal - a José Maria da Fonseca - lançou em 2000 este simbólico Hexagon para receber a sexta geração da família a trabalhar na empresa.



Assim, esta figura geométrica com seis faces celebra a sexta geração e remete-nos para um lote de seis grandes castas nacionais e internacionais (Touriga Nacional, Syrah, Trincadeira, Tinto Cão, Touriga Francesa e Tannat).



Trata-se naturalmente de um tinto que merece cuidados redobrados por parte de Domingos Soares Franco, o enólogo, administrador e representante da 5.ª geração na empresa.



Tinto sério, exigente, bem trabalhado e com todos os requisitos para cativar as novas gerações da JMF.



A perdiz é ave muito exigente

A forma como se cozinha a perdiz vai determinar o vinho que escolhemos. Uma coisa é certa, este Hexagon 2014 vai bem com uma perdiz estufada pelo chefe Pedro Mendes.