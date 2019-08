O bacalhau tratado com requinte

Já sabemos que, em matéria de bacalhau salgado seco, ninguém nos apanha com as tais mil e uma receitas a partir do famoso peixe que vem dos mares do norte. Mas, em rigor, a restauração portuguesa limita-se a apresentar nas suas ementas meia dúzia de receitas.Sempre as mesmas e sempre em dias certos. Ora, perante este cenário, saúda-se o aparecimento do restaurante Bacalhoaria Moderna, em Lisboa, ainda por cima com trabalho de cozinha a cargo de Ana Moura, a jovem cozinheira com formação em grandes restaurantes de Espanha.A ementa da Bacalhoaria apresenta receitas clássicas ao almoço, mas suporta-se num conjunto de pratos-âncora com grande criatividade e sabor.