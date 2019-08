O melhor rooibos não deve vir oxidado

As tribos africanas na região da África do Sul consumiram rooibos desde sempre. Com a chegada dos holandeses, as oxidadas folhas e ramos da planta passaram a substituir o chá preto (era muito caro).Foi só no anos 90 do século passado que alguém se lembrou de apresentar o rooibos para infusão, mas em verde, tratado como um normal chá verde (vaporizado para impedir a oxidação das folhas).Ora, tal técnica faz toda a diferença porque os aromas ficam mais finos e elegantes, de tal forma que, às cegas, não diríamos que estamos a beber rooibos. De maneira que quando regressar a uma casa da especialidade, peça rooibos verde.