Paço do Teixeiró 2018 com notas florais da praxe

Faz parte das regras do negócio o envio de amostras de vinhos brancos com meia dúzia de meses de vida para os críticos da especialidade. Acontece que, em muitos casos, estes vinhos acabados de engarrafar não estão, digamos assim, na sua plenitude, porque algum tempo de repouso em garrafa faz muito bem.Claro que como um crítico tem certas competências, facilmente percebe que caminho vai trilhar um determinado vinho. Há dias recebemos este Paço do Teixeiró 2018, que, logo provado, revelou-se como um vinho verde com as notas cítricas e florais da praxe. Sucede que, por sinal, tínhamos uma colheita de 2017.Refrescada, revelou-se um vinho bastante mais complexo. De maneira que eu tenho é pena de ter bebido a colheita de 2018.