Palmela promove pratos com coelho

Dezoito estabelecimentos de restauração dão o seu toque particular a uma das iguarias mais tradicionais do concelho, em mais uma edição dos Fins de Semana Gastronómicos do Coelho à Moda de Palmela. Decorrem entre esta sexta-feira e domingo e de 11 a 13 deste mês.O Coelho à Moda de Palmela é uma receita de gerações que continua a cativar os apreciadores. O sabor da tradição é a proposta deste iniciativa, complementada pelos restaurantes com sobremesas que a câmara cataloga como "irresistíveis".Entre os espaços participantes - de Palmela, Quinta do Anjo, Pinhal Novo, Poceirão e Marateca - consta o 3.ª Geração, na vila de Palmela, que apresenta o Coelho à Graciosa e, como sobremesa, o Docinho do Castelo.O Marateca, em Águas de Moura, defende como prato principal o Coelho na Toca à Moda de Palmela. Como sobremesa, apresenta Maçã assada com Moscatel.Os Fins de Semana do Coelho à Moda de Palmela são promovidos pela autarquia, em parceria com a Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal, e integram o programa de promoção gastronómica ‘Palmela, Experiências com Sabor!’.Em novembro, do programa constam os Fins de Semana Gastronómicos do Moscatel de Setúbal (8 a 10 e 15 a 17) e o Concurso de Doçaria de Palmela, no dia 9.