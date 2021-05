Chamam-lhe a Casa da Piscina e é um antigo lagar de vinho transformado em alojamento de luxo. Preservaram-se as paredes, o lagar, os muros e a antiga bica, de forma a manter o ambiente rústico de tranquilidade e paz, onde os visitantes são brindados com uma verdadeira experiência duriense.



O resultado é um refúgio de luxo com uma vista privilegiada, um projeto inspirado na natureza, nas raízes e nas pessoas.