Petiscos e animação musical estão prometidos com a Rota das Tabernas, iniciativa que decorre nos fins de semana de 4 a 25 deste mês em cinco tabernas do concelho de Grândola.



A 26.ª edição do certame tem amanhã início na Casa Mostra de Produtos Endógenos, onde serão servidos coelho à São Silvestre, cogumelos com Vinho do Porto, salada de polvo, miolos com carne de vinha d’alhos e uma açorda surpresa.









