Pratos saudáveis e coloridos que apetecem comer na primavera

Não é apenas mais um restaurante para turistas que se perdem pelo Príncipe Real, em Lisboa. É um daqueles locais, de decoração estudada, que nos conquistam pela cor - e sabor - dos pratos. Doces frescos e saladas saudáveis convidam a ficar e a aproveitar o dia com calma.clubelisboeta.com (Lisboa)Todos dos dias - 9h às 23hSó o espaço, feito de pormenores que convidam a uma tarde de conversa entre amigas ou para levar os filhos, já é um apetite. Mas depois há que provar as delícias, em particular os doces, que são uma perdição. Com uma decoração apelativa, com gosto a primavera o ano inteiro.Rua Ferreira Borges, 101Todos os dias, das 9h às 21hNa rua das Flores, em pleno coração do Porto, o Mercador é um daqueles espaços perfeitos para iniciar o dia, de preferência em versão brunch - pois as sugestões são vastas e deliciosas. Os pratos primam pelo bom gosto, as escolhas são sazonais e o serviço recomenda-se. A experimentar.Rua das Flores, 180, PortoDe segunda a sábado, das 9hE de repente, em pleno bairro de Santos-o-Velho, entramos num jardim quase tropical, cheio de verde e de manjares apetitosos. O cartão saudável faz parte do cardápio onde se descobrem frutas, flores e muitas sementes como ingredientes. Imperdível, pelo ambiente e pelo paladar.Rua da Esperança, 33, LisboaTerça a domingo, das 10h às 20hNa lentamente renovada zona de Santa Apolónia, o clube Ferroviário já é local obrigatório. O seu terraço, voltado ao Tejo e banhado pelo Sol, convida a um final de dia em boa companhia e com um cocktail e um prato "enfeitado" à frente. Para ir ficando ao correr da música e das sabores.Rua Sta. Apolónia, 1100-468, LisboaAberto das 18h à 1h