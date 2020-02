Prémio distingue ginja de Óbidos

O licor de ginja Vila das Rainhas venceu a edição de 2020 do prémio ‘Cinco Estrelas’, um sistema de avaliação que mede o grau de satisfação que os produtos, serviços e marcas conferem aos seus utilizadores, tendo como critérios de avaliação as variáveis satisfação, relação qualidade/preço, intenção de recomendação, confiança na marca e inovação.As diferentes marcas foram avaliadas em prova cega por um painel de consumidores de licor de ginja, destacando-se a Vila das Rainhas nos critérios de satisfação na experiência, relação qualidade/preço, intenção de compra e confiança na marca.Indica a empresa Frutóbidos que o segredo da bebida começa no ginjal onde é produzido e colhido o fruto. A essência do fabrico artesanal, sem corantes nem aromatizantes, permite obter uma bebida de cor rubi e sabor aveludado, com equilíbrio entre a doçura e a acidez. É aconselhável que seja consumida a uma temperatura entre 14 e 15º C.A Graham’s está a promover uma prova de Portos Tawny de colheitas de edições limitadas, selecionadas a partir de vinhos raros de anos especiais. ‘The Cellar Master’s Trilogy’ reúne uma trilogia de exemplares que podem ser degustados na Sala Vintage, a mais exclusiva do espaço na zona histórica de Vila Nova de Gaia. É possível experimentar o Colheita de 1994, o Colheita de 1963 e o Colheita de 1940. Reservas devem ser efetuadas através de www.grahams-port.com. O vinho Herdade São Miguel Reserva 2015 conquistou a medalha de bronze no BRIT/FIVS 2020 International Sustainable Winegrowing Competition, prova que avalia os vinhos submetidos a concurso, com um olhar especial às questões relacionadas com três pilares da sustentabilidade: ambiental, social e económico. A Casa Relvas explica que tem desenvolvido uma vitivinicultura sustentável. "Este é mais um motivo de reconhecimento do esforço que temos vindo a fazer", afirma Alexandre Relvas.