Presentes doces para o Natal

A Casa de Chocolate Arcádia, uma empresa familiar qu pertence à família Bastos desde 1933, é conhecida pelos bombons, línguas de gato e drageias. Em época de Natal, apresenta algumas novidades e ofertas tradicionais. As Casas de Chocolate (19,90 €) e a Coleção de Natal (a partir de 7 €) juntam-se aos Cabazes Premium com Tabletes e Tiras de Chocolate Arcádia e Vinho Tinto Burmester (40 €) e Licor de Chocolate Arcádia e Sortido Tradicional e Línguas de Gato (40 €).



'Menu' diverso

A esta linha de design clássico, em que predomina o azul corporativo da marca, juntam-se a nova Mala Redonda (28 €) encarnada, recheada com as tradicionais Bolas de Natal com Pérolas de Chocolate de Leite, Línguas de Gato, Tiras e Sortido. Em parceria com a Kopke e a Cálem surgem novos gift packs, que combinam vinhos e chocolates (a partir de 20 €).

