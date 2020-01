Prova de aguardente revela os seus segredos

A Quinta da Aveleda apresenta nas próximas três quintas-feiras até dia 6 de fevereiro uma prova exclusiva, ‘Os Segredos da Aguardente’, oportunidade para conhecer mais sobre esta bebida, em particular a que é produzida na região dos vinhos verdes.A iniciativa tem início com um passeio pelos jardins e vinhas da quinta, seguindo-se uma visita ao alambique Charentais, que permite assistir ao processo de destilação. O ambiente da Adega Velha é depois proporcionado com uma prova de casco de aguardentes em fase de envelhecimento.No final, os participantes são convidados a degustar quatro aguardentes de diferentes perfis, harmonizadas com queijos e outros produtos. A Quinta da Aveleda está localizada em Penafiel e as informações e reservas devem ser feitas em enoturismo@aveleda.pt. Fundada em 1870, a Aveleda S.A. é dirigida desde sempre pela mesma família.