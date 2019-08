Queijo português mas com toque francês

Qualquer gastrónomo que se preze fica maravilhado quando descobre um queijo novo numa montra com dezenas de outros ao seu lado.E foi o que nos aconteceu com este pequeno Queijo Veludo, da empresa I’m Cheese, ainda por cima feito a partir de leite de cabra.Num País mais dedicado aos leites de vaca ou de ovelha, saúda-se o facto de alguns produtores apostarem nos rebanhos de cabra. Então se esses produtores têm na sua mente determinados queijos franceses, tudo fica muito melhor.Este Queijo Veludo, por exemplo, tem como matriz inspiradora um chèvre, quer no que diz respeito aos aromas, sabores e texturas. Um bom trabalho.