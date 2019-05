Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Refeições a preços acessíveis nos restaurantes Origem - Cozinha Saudável

Rede reforça oferta com mais dois espaços na grande Lisboa.

Por Paulo Fonte | 17:45

A rede de restaurantes Origem - Cozinha Saudável alargou a sua oferta na Grande Lisboa com mais dois espaços. Com as duas novas lojas - no Espaço 7 Rios (antigas galerias Twin Towers) e na Torre de Monsanto (Miraflores), o restaurante dispõe agora de cinco locais.



Os pratos do Origem são compostos por receitas com ingredientes naturais. O Origem 7 Rios dispõe de pequenos-almoços e lanches com menus desde 2,50 euros e almoços com menus a partir de 4,50 euros. As opções de almoço incluem sopa, pratos de carne, peixe e proposta vegetariana, existindo ainda opções de saladas variadas, quiches, empadas caseiras, pregos ou hambúrgueres, entre outras ofertas.



O 7 Rios encontra-se aberto de segunda a sexta-feira das 08h00 às 21h00, o Torre de Monsanto funciona para almoços de segunda a sexta, das 12h00 às 15h00.



A empresa investiu 300 mil euros em dois espaços luminosos que apresentam uma decoração que remete para a integração com a natureza.