Reino do chocolate volta a Óbidos

Esculturas monumentais ocupam a cerca do castelo durante dez dias, pela mão de mestres em trabalhar o mais doce de todos os alimentos.

Por Isabel Jordão | 20:02

A cerca do castelo de Óbidos volta a acolher o Festival Internacional de Chocolate, que nesta XVII edição tem como tema o Desporto e decorre entre 25 de abril e 5 de maio.



Os concursos estão de volta e são um pilar estruturante do certame, que vai eleger anualmente ‘O Chocolate do Ano’, criado e feito em Portugal.



Em vez de convidar os grandes chefes de cozinha e chocolateiros internacionais, a organização abre a porta à participação dos profissionais a trabalhar em Portugal, desafiando as pastelarias nacionais a concorrerem e a darem a conhecer o seu trabalho.



Dedicado a apreciadores de chocolate, o festival promete surpreender os visitantes com esculturas monumentais, trabalhadas ao longo de vários meses por um naipe de chocolateiros portugueses e estrangeiros.



Estão previstas sessões de showcooking, workshops e cursos dirigidos a profissionais.



Para os mais novos, a Casa de Chocolate das Crianças oferece a oportunidade de confecionarem pela primeira vez alguns tipos de chocolates.