Reserva e Sauvignon Blanc para o verão

A Lavradores da Feitoria lançou no mercado nacional o Três Bagos Reserva branco 2018 e o Três Bagos Sauvignon Blanc 2018.O primeiro trata-se de um vinho de lote, feito de castas brancas mais típicas da região, o Viosinho, o Gouveio e o Rabigato.Foi desenhado um vinho com aromas frutados e um bom potencial de evolução. Um branco que é amarelo citrino brilhante na cor que exalta aromas de fruta fresca. Preço recomendado é 7,40 euros.Já o Sauvignon Blanc está adaptada ao terroir do Douro. Aponta a marca que a vinificação, primeiro, e o estágio de quatro a cinco meses, em seguida, ocorrem numa razão de 80 para 20% em inox e barricas de carvalho francês novas.Impera uma tonalidade viva a limão. Apresenta uma boa acidez, o final de boca é longo e persistente.Cada garrafa custa 9,70 euros.