'Santarém Petiscos & Vinhos do Tejo’, uma iniciativa que decorre até 25 deste mês, conta com um roteiro que passa por 21 restaurantes e permite saborear o melhor da gastronomia e da vinicultura da região Tejo.

Os restaurantes escalabitanos disponibilizam petiscos harmonizados com vinhos, pelo preço de cinco euros. Decorre ainda um passatempo que tem como objetivo atribuir um prémio aos primeiros dez participantes que visitem dez dos restaurantes aderentes à iniciativa e degustem o petisco e o vinho do mesmo.



Estará disponível nos restaurantes aderentes um mapa/roteiro que o participante deverá solicitar e ir preenchendo com os carimbos dos espaços à medida que efetua a rota.