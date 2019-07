Sabe mesmo bem saborear um gelado

Agora que o verão já aí está e os dias, ainda que um pouco longe daquilo a que estamos habituados para a época, já apresentam algum calorzinho, nada melhor do que saborear uma guloseima saudável.Comer um gelado é uma maneira simples e acessível de alegrar o dia. Sabe bem a qualquer hora, em particular nestes meses, mas saboreia-se cada vez mais ao longo de todo o ano.Já no que respeita aos sabores, as marcas apostam cada vez mais em surpreender, e longe vai o tempo em que o chocolate, a baunilha, o morango e pouco mais dominavam as montras das gelatarias. Agora, qualquer local de venda apresenta um leque de variedades que permitem infinitas combinações.O difícil está apenas na escolha, num ritual que começa sempre pela pergunta: "Em cone ou em copo?"Três das marcas mais conhecidas - a Amorino, a Grom e a incontornável Santini - apostam agora em novas variedades e abrem mais pontos de venda. Delicie-se e, se for caso disso, aproveite as férias.A gelataria Amorino anunciou três novos gelados vegan - Laranja Sanguínea Biológica, Frutas Exóticas com Verbena e Groselha Biológica.Proveniente da região de Etna, Sicília, a Laranja Sanguínea promete "uma erupção refrescante" num gelado vitaminado. Abacaxi, maracujá, laranja e tangerina formam a combinação de Frutas Exóticas, reforçada com Verbena. Quanto ao Groselha Biológica é feito através de cassis, fruta rica em antioxidantes.Pêssego e melão são os sabores de verão da gelataria italiana Grom. O sorbet de pêssego é feito com fruta madura vinda de Mura Mura, a quinta orgânica da marca. Mais refrescante é o sorbet de melão. Diferentes variedades desta fruta são cultivadas na quinta Zerbinati, em Sermide, Itália.Os dois sorbets estão disponíveis, em copo ou em cone, por um valor entre 3,5 € e 5,5 €. A loja da marca está localizada no número 42 da rua Garrett, em Lisboa.Os sabores dos gelados Santini ganham mais dois postos de venda, no Oeiras Parque e, com abertura prevista para este mês, nas Amoreiras, em Lisboa.A abertura destas novas lojas, defende a marca, traduz-se numa ótica de combater a sazonalidade do produto. São apresentados os sabores mais tradicionais, como morango, chocolate ou baunilha, e versões como ricotta com pera, gorgonzola com nozes ou bola de Berlim com creme.