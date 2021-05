Junto ao largo do Rato, no número 61 da rua Alexandre Herculano, em Lisboa, o Bômau reabriu a sua esplanada de 24 lugares. Dedicada a algumas experiências criativas, a equipa do restaurante regressa "para uma primavera com novos destinos de sabores do Mundo".

A carta acrescenta agora novas inspirações da Ásia e da América: o slider Mushroom Chipotle e a Salada Primavera. Para refrescar, o Gin Sour de Tomilho e Limão é o cocktail ...