Sandes: sugestões fáceis, práticas e saudáveis para levar para a praia

PROPOSTAS PARA A PRAIA

Se a fruta, a comida leve e fresca, os frutos secos ou as saladas variadas são sempre recomendáveis para levar para a praia, são as sandes que acabam por surgir como opção principal na hora de preparar o farnel. São fáceis e rápidas. O grande problema é que ao final de uns dias, as sandes parece que já não saciam, tornam-se mesmo indesejadas e um verdadeiro sacrifício. a solução é só uma: variar. Quantas vezes ouvimos os miúdos reclamar que estão fartos de pão com salsicha?A verdade é que há uma variedade infinita de receitas de sanduíches que se podem preparar, fáceis e práticas, saborosas e saudáveis. Por outras palavras, uma sandes é muito mais do que enfiar uma fatia de queijo e fiambre num papo-seco aberto ao meio.Para começar há que diversificar nos ingredientes e também no tipo de pão. Bola de água, carcaça, bolo do caco ou lêvedo, pão de leite ou de alfarroba, bangeli, baguete, focaccia, brioche, pão pita, pão de forma, mistura, centeio ou integral, há um leque quase infindável de escolhas, muitos deles já disponíveis em muitas padarias em grandes e pequenas superfícies comerciais. Quanto aos ingredientes, é possível fazer sanduíches de tudo o que lhe venha à cabeça (ver receitas ao lado).Não esquecer que uma sandes equilibrada nutricionalmente fornece hidratos de carbono, proteínas, fibras, vitaminas e outros nutrientes. Os hidratos de carbono são fornecidos pelo pão enquanto as proteínas e vitaminas pelo seu recheio. A principal preocupação que deve ter prende-se com o calor e com as intoxicações alimentares resultantes do crescimento de microrganismos que podem levar à deterioração dos alimentos. Por isso, há que ter especial cuidado com as maioneses (pasta de atum ou frango, por exemplo), com os queijos frescos ou outros derivantes lácteos que tendem a azedar facilmente. Daí ser sempre conveniente um bom acondicionamento em geleiras ou sacos térmicos.1 bife de frango1 pão de mistura, centeio ou integral1 abacate1 tomateSumo de limão (a gosto)Grelhe o bife de frango e reserve. Descasque o abacate e bata-o com o sumo de limão até fazer um molho cremoso. Barre o pão com o preparado. Junte o tomate às rodelas e, por fim, o peito de frango.1 ovo cozido2 colheres de sopa de ricota1 pão pita integral1 tomate1 salsa ou manjericãoPique a salsa ou o manjericão (pode juntar os dois numa mistura verde, se gostar) e adicione a ricota por formaa fazer uma pasta (tempere com sal e pimenta). Barre no pão, coloque o ovo às fatiase o tomate às rodelas.1 fatia de salmão fumado1 pão mistura, centeio ou integral2 colheres de sopa de ricota ou queijo para barrar (de preferência magro/light)Alcaparras1 pepino/folhas de anetoSumo de limãoColoque o salmão a marinar no sumo de limão por alguns minutos e reserve. Prepare uma pasta com a ricota, as alcaparras e o aneto picado. Barre o pão com esta mistura, coloque a fatia de salmão por cima e as rodelas de pepino.