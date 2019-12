Santini aposta em bombons para o final do ano

De olhos postos nas sobremesas, a Santini tem sugestões doces para estes dias de festa.Apresenta bombons recheados de gelado, combinações de chocolate negro com recheio de gelado de framboesa ou de coco, ou quadrados de chocolate de leite recheado com gelado de brigadeiro. Podem ser comprados à unidade por 0,90 € ou em caixas de 16 unidades por 10,90 €.E porque a quadra é feita de surpresas, até dia 6 de janeiro quem levar para casa uma caixa de gelado recebe um vale de oferta de um gelado por cada meio litro comprado. Para festejar o Réveillon, a marca criou ainda o sabor espumante com frutos do bosque.