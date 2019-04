Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sardinhas da Conservas Santos não têm pele nem espinhas

A Conservas Santos escolhe bem as matérias-primas. Muitas delas são trabalhadas com azeite.

Por Edgardo Pacheco | 15:00

Um hábito esquisito de alguns chefs criativos é a eliminação da pele dos peixes na hora de os servir. Tudo porque há sempre um mercado de consumo urbano para quem a pele dos pescados é uma porcaria que incomoda e que tem de ser colocada na borda do prato. Podemos até argumentar que a pele tem muito sabor que isso não interessa.



A pensar nestes comportamentos, algumas conserveiras trataram de explorar o filão. E à eliminação da pele acrescentaram a eliminação das espinhas, pelo que comer um filete de atum ou um filete de cavala passou a ser o mesmo. Não dá trabalho algum.



Admitimos, todavia, que, em matéria de conservas, a pele de alguns peixes terá como fim o lixo (pelo facto de o peixe não nos chegar fresco em lata). E admitimos, depois de provadas, que estas Sardinhas Sem Pele e Sem Espinhas, da Conservas Santos, têm categoria. É o que se pode chamar a conserva dos preguiçosos com gosto.



É só abrir a lata, combinar com alguma salada ou leguminosa e já está. Pode até comer-se às escuras que não corremos riscos. E ainda por cima vêm com azeite.