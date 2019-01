Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sardinhas Good Boy regressam com a qualidade dos velhos tempos

Marca foi fundada em 1950.

Por Edgardo Pacheco | 22:36

Quando pensamos que já não há mais marcas de conservas para descobrir, eis que aparece um rótulo garrido que nos chama a atenção como uma grande descoberta. E quando a gente pensava que esta marca Good Boy seria um novidade, acaba por descobrir que a Good Boy foi criada em... 1950, por António Jacinto Ferreira.



O que aconteceu é que depois de muito tempo fora de circulação, Jorge Ferreira, o filho mais novo do fundador, decidiu, há uns pouco anos, recuperar a marca que sempre teve no rótulo imagens daquilo que alegra as crianças: brinquedos.



Já no interior, os adultos podem apreciar bons filetes de sardinha, neste caso com limão ou caril. Muito bons.