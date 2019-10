'Sexta', um cocktail mesmo especial

Ingredientes

Pela primeira vez, a Cocktail Week, iniciativa que decorre entre esta sexta-feira e dia 19, conta com a participação de bares do Porto. Em jeito de homenagem à cidade, convidámos o Maus Hábitos, um espaço de intervenção cultural, a idealizar um cocktail. ‘Sexta’, obviamente, é o nome escolhido para a bebida.O Maus Hábitos apresenta-se. Para já, a razão do nome: "Porque é um espaço que não se quer definido. Não é galeria, mas dispõe de espaços apropriados para receber exposições, e mantém uma programação artística ativa. Não é atelier, mas desenvolve programas de residências e convivências artísticas. Não é discoteca, mas gosta de festas e copos ao fim da tarde. Não é cozinha tradicional, mas gosta de comer bem, experimentar novos sabores e incentivar certos vícios de mesa", pode ler-se no site em jeito de boas-vindas.João Abreu, responsável pela produção, recorda os 18 anos deste lugar de cultura sob as mais diversas vertentes, os momentos áureos, as alturas de crise e, há cerca de cinco anos, o retomar de um fulgor que transforma o espaço como um lugar incontornável na cidade do Porto.Acrescenta ao menu as festas, às sextas e sábados, e elogia o bar e o restaurante, para além de toda a restante programação cultural que levou a uma reconquista, por parte do ‘Maus’, de um lugar que sempre lhe pertenceu.Na Cocktail Week apresentam-se com quatro propostas, o Gin Basilicum, o Porto Cubano, a Guava Pannacotta e, sem álcool, o Pipoquiri, com preços que variam entre os 5 e os 8 euros.Quanto ao cocktail ‘Sexta’, da autoria de Diego Lomba, ligado à gerência do bar, optou-se por frutas da época, "com os produtos mais frescos possíveis". Se o cliente solicitar, a bebida vai estar disponível durante o período da Cocktail Week. Custa 12 euros.O Maus Hábitos está localizado na Rua Passos Manuel 178, 4º andar, e funciona de terça-feira a domingo.O Maus Hábitos apresenta ‘Sexta’, um cocktail fresco que relembra os mais ociosos dias de verão.5 cl vodka Elyx3 cl sumo de toranja1 cl sumo de lima3 cl água de coco aromatizada com bergamota2 cl de xarope de açúcar‘Sexta’ tem por base Absolut Elyx - uma conhecida vodka, produzida a partir de ingredientes naturais - acompanhada com sumos frescos de toranja e lima, que lhe conferem um impacto cítrico no sabor e aroma. O cocktail é ainda alongado através de água de coco aromatizada com bergamota. O resultado é um sabor rico, encorpado, ao mesmo tempo suave e aveludado.