Sugar Daddy: Tentações para todos os gostos

Localizado em pleno centro da cidade de Coimbra (Rua D. Manuel I, 123), o Sugar Daddy é considerado um dos locais mais doces da região. Inaugurado em 2017, este é um espaço dedicado a produtos artesanais, produzidos no local, que vão desde gelados dos mais diversos sabores até às massas frescas de crepes, waffles e panquecas. Iguarias com um toque de inovação que prometem fazer água na boca aos mais gulosos e curiosos por novas experiências. Este foi um projeto criado para suprimir a lacuna no mercado generalista de gelatarias e casas de doces, que traz um conceito diversificado da oferta do mercado e que visa atrair todas as faixas etárias, com um espaço convidativo a grupos e famílias.

Com um vasto menu, o difícil é mesmo escolher quais as melhores iguarias para saborear. Os gelados, que vão desde os sabores tradicionais aos mais improváveis, são um chamariz para os muitos que procuram a diferença aliada à qualidade dos produtos, sendo a grande maioria deles nacionais.