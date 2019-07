Tanto nome esquisito só para um atum

Nos Açores chama-se Bonito, em Espanha, Listado e, em França, Listão. O seu nome científico é Katsuwonus pelamis (muito fácil de pronunciar...) mas, na Madeira - e para o que nos interessa hoje - é conhecido por Gaiado. Gaiado é o peixe e Gaiado é um dos pratos sem os quais um madeirense digno não passa bem. E percebe-se porquê.



Com exceção do bacalhau e uns carapaus na Nazaré, os portugueses deixaram de comer peixe seco. Valha-nos os madeirenses que, com este pequeno atum (40 por cento das capturas a nível mundial no universo do atum), continuam a secá-lo e prepará-lo numa versão de escabeche.

Como acontece com muitas criações populares, haverá diferentes formas de preparar o petisco.

