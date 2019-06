Tapas com gosto a mar

Cervejaria Ramiro

Podem ser considerados petiscos, entradas e, alguns, até pratos especiais. Em comum têm uma coisa: puxam a conversa à mesa, como se de tapas se tratasse, e têm aquela capacidade de estender e estender a refeição. Estas particularmente sabem a mar. Como o verão. Venha daí!Ir ao Ramiro, a mais internacional das cervejarias de Lisboa, e não provar as suas gambas al ajillo, com uma imperial, é o mesmo que ir a Roma e não ver o Papa. Não que deem dez a zero ao restante marisco - porque tudo ali é bom. Mas é com a frigideira das gambas que a refeição tem de começar. Vale o teste!- Avenida Almirante Reis, nº1, Lisboa (Encerra à segunda-feira);Não é só em Setúbal, a nação do choco frito, que se encontra o dito, do bom! Em Sesimbra, na popular tasca do Modesto, é obrigatório prová-lo. Não só o choco. Também o polvo à galega (em cima) e demais petisquinhos que sabem melhor após um dia de praia. Cuidado com a fila à porta, a procura é muita!- Largo Bombaldes, 4, Sesimbra (Encerra à segunda-feira);Já foi um dos redutos de Pinto da Costa e continua a ser frequentada pela finança e alta sociedade da Invicta. Imagine porquê... Não, não é só o tratamento VIP. É, sim, o que lá se petisca... e bem! O marisco é todo ótimo mas a nossa recomendação vai para a santola (se estiver bem recheada). Vale cada euro.- Rua Roberto Ivens, Matosinhos (Encerra à quarta-feira);Não é uma tasca: é um restaurante de praia. E nem sequer está aberto o ano inteiro. Mas em plano verão, depois de um mergulho na praia, ao lado de Albufeira, as lulas recheadas (com os seus próprios tentáculos), muito alho e ervas fazem-nos ter vontade de que o verão não termine nunca. Na esplanada, claro.- Praia do Evaristo, Albufeira, (Aberto todos os dias);