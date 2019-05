Para festejar sete décadas de gelados artesanais, a Santini abriu no passado dia 4, as portas da sua produção em Carcavelos para partilhar alguns segredos de rico.



Foi em 1949 que Attilio Santini abriu a sua primeira gelataria, no Tamariz, Estoril. Hoje, o processo de fabrico é o mesmo de há 70 anos, embora os gelados evoluam com a criação de novos sabores, nomeadamente ricotta com pera ou bola de berlim com creme.

